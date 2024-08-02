Антонов: диалог с США по контролю над оружием невозможен без учета интересов России

Дипломат назвал условие для диалога с Вашингтоном по контролю над вооружениями Диалог с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России, и Москва продолжит руководствоваться исключительно ими, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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