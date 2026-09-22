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Российские школьники присоединились к программе "Урок ИИ"

Российские школьники присоединились к программе "Урок ИИ"

Программа сквозного обучения искусственному интеллекту "Урок ИИ" для школьников 1-9 классов, разработанная Фондом "Сколково", реализуется при участии технологической платформы Авито в качестве индустриального партнёра.

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