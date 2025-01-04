СССР-Россия
ГлавнаяВсе новые темы са...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СССР-Россия

1 380 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда
    Вы о ком и о чем?"Времени всё мень...
  • Иосиф Калинин
    СССР тоже дружил с Китаем. Очень дружил! И все кончилось, чуть-ли, не военным противостоянием.... Во всяком случае, п...Как и всегда Росс...
  • Надежда
    Фредович, а "Не хотите ли пройтиЦА Там, где мельница вертиЦА"?😏Трамп — Путину: «...

Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию

Ильхам, не помнящий родства: зачем Алиев предает Россию

В конце декабря после извинений Владимира Путина за инцидент с самолетом AZAL, который произошел в воздушном пространстве России, президент Азербайджана Ильхам Алиев фактически не принял принесенных извинений и сделал ряд антироссийских заявлений.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Т
От черножопых как и от жидов благодарности ждать бессмысленно.
Ответить
13 час.
t
tolip
👍
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх