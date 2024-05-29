1 июня в 10.00 жителей района приглашают на веселый праздник в станицу Филоновскую, посвященный Международному дню защиты детей.
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1 июня в 10.00 жителей района приглашают на веселый праздник в станицу Филоновскую, посвященный Международному дню защиты детей.