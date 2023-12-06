Тибетская медицина: правильное питание и хорошие сочетания продуктов

Елена Львовна

Господи... ну кто утвердил, что питание по-тибетски -это эталон для всех землян? Не сочетается грецкий орех там с чем-то? Понятное дело.... откуда он там на Тибете. Квашеная капуста, помидоры? Тоже вопрос - а коренные тибетцы вообще-то знают что это такое? Топленое масло и пр . не сочетается с холодной водой? ну, простите , это и так каждому и не тибетцу ясно. А уж про молоко уж лучше бы помолчали.