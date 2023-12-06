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Тибетская медицина: правильное питание и хорошие сочетания продуктов

Тибетская медицина: правильное питание и хорошие сочетания продуктов

Советы по правильному питанию от известного тибетского доктора Пунцог Вангмо. Общие рекомендации по правильному питанию Чем бы вы не питались — важно соблюдать пропорции при приеме пищи.

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Комментарии
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Елена Львовна
Господи... ну кто утвердил, что питание по-тибетски  -это эталон для всех землян? Не сочетается грецкий орех там с чем-то? Понятное дело.... откуда он там на Тибете. Квашеная капуста, помидоры? Тоже вопрос - а коренные тибетцы вообще-то знают что это такое?  Топленое масло и пр . не сочетается с холодной водой? ну, простите , это и так каждому и не тибетцу ясно.  А уж про молоко уж лучше бы помолчали.
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