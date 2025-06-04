10 июня в 10.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Николаевичем Плотниковым «Почему дорожает картофель и падают закупочные цены на молоко», посвященное Дню российского фермера.