10 июня в 10.00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимиром Николаевичем Плотниковым «Почему дорожает картофель и падают закупочные цены на молоко», посвященное Дню российского фермера.
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