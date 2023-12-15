Прокуратура нашла способ избавить Новосибирск от вечных пробок

Прокуратура Новосибирской области предложила мэрии города ограничить движение грузовых автомобилей.В Новосибирске прокуратура предложила администрации города вариант решения проблем с пробками на дорогах.
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