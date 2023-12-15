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Царьград

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Прокуратура нашла способ избавить Новосибирск от вечных пробок

Прокуратура нашла способ избавить Новосибирск от вечных пробок

Прокуратура Новосибирской области предложила мэрии города ограничить движение грузовых автомобилей.В Новосибирске прокуратура предложила администрации города вариант решения проблем с пробками на дорогах.

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