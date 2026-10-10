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Пермский краевой суд оставил в силе приговор Армену Бежаняну

Пермский краевой суд оставил в силе приговор Армену Бежаняну

8 октября 2026 года Пермский краевой суд рассмотрел апелляционные жалобы и оставил без изменения приговор Осинского районного суда в отношении актёра сериала «Реальные пацаны», предпринимателя и заместителя председателя Осинской городской думы Армена Бежаняна.

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