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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Моргенштерн* о контракте с 1xBet: «В Казахстане и Европе это легальная контора. Я не работаю на Россию»

Рэпер Алишер Моргенштерн* рассказал в интервью о сотрудничестве с букмекерской компанией 1xBet. Сообщалось, что музыкант заключил годовой контракт с букмекером на 5,5 млн долларов.

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