На Ямале молодожены сыграли свадьбу у подножия горы Рай-Из. Видео

Пара молодоженов из Салехарда сыграла свадьбу у подножия горы Рай-Из. Площадку для бракосочетания в рамках массового восхождения «Движения первых» организовала служба ЗАГС ЯНАО, сообщил в мэрии Салехарда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии