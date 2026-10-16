Начальник Департамента по работе с беженцами, соотечественниками и вынужденными переселенцами Миграционной службы МВД России генерал-майор полиции Виталий Яковлев выступил на 77-й сессии Исполнительного комитета Программы Верховного комиссара ООН по делам беженцев, которая проходила в штаб-квартире организации в Женеве с 12 по 16 октября 2026 года.
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