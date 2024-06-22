Welt: премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком

Премьер Госсовета КНР Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером и министром экономики ФРГ Робертом Хабеком, который в данный момент находится с визитом в Китае, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на источники из делегации Германии.
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