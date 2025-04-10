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Новые тарифы США против Китая привели к росту цен на золото

Новые тарифы США против Китая привели к росту цен на золото

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