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Из-за затянувшегося ремонта у потребителей в Ленинском районе Астрахани газа не будет до вечера

Из-за затянувшегося ремонта у потребителей в Ленинском районе Астрахани газа не будет до вечера

Его будут ждать в домах 38 улиц, площадей и переулков города. АО «Астраханьгазсервис» информирует,  что в связи с производственной необходимостью продлить проведение неотложных ремонтных работ на газораспределительной сети среднего  давления в Ленинском районе Астрахани до 17:00  6 октября подача газа не будет произведена потребителям по следующим адресам: ул.

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