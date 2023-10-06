Из-за затянувшегося ремонта у потребителей в Ленинском районе Астрахани газа не будет до вечера

Его будут ждать в домах 38 улиц, площадей и переулков города. АО «Астраханьгазсервис» информирует, что в связи с производственной необходимостью продлить проведение неотложных ремонтных работ на газораспределительной сети среднего давления в Ленинском районе Астрахани до 17:00 6 октября подача газа не будет произведена потребителям по следующим адресам: ул.