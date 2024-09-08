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В Новоуральске сотрудники полиции приняли участие в акции «Помоги пойти учиться»

В рамках акции сотрудники полиции в составе межведомственных комиссий 29 августа посетили семьи, в которых живут несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учёте в ПДН, а также детей школьного возраста из неблагополучных и малообеспеченных семей.

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