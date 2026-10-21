Война и мир Интернета: Почему Пентагон переходит на StarShield и как система ATAK помогала ловить Мадуро Современные системы обмена информации на поле боя — заменит ли глобальная сеть классическую армейскую связь Работа StarLink на Украине возобновилась в полном объеме.