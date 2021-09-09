Канделаки ушла с поста генпродюсера «Матч ТВ», дисквалификация Малкома, Клаудиньо и 8 бразильцев из АПЛ, МОК отстранил Северную Корею, победа Ласицкене и другие новости

Доброе утро всем! За вчерашний день у нас собралось немало новостей – давайте же их соберем в нашем традиционном дайджесте для самого бодрого на свете утра 1.
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