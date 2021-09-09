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Канделаки ушла с поста генпродюсера «Матч ТВ», дисквалификация Малкома, Клаудиньо и 8 бразильцев из АПЛ, МОК отстранил Северную Корею, победа Ласицкене и другие новости

Канделаки ушла с поста генпродюсера «Матч ТВ», дисквалификация Малкома, Клаудиньо и 8 бразильцев из АПЛ, МОК отстранил Северную Корею, победа Ласицкене и другие новости

Доброе утро всем! За вчерашний день у нас собралось немало новостей – давайте же их соберем в нашем традиционном дайджесте для самого бодрого на свете утра  1.

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Массимо Палыч
Обоснование отсутствия претензий (у бразильской федерации) к Эвертону и Ришарлисону звучит особенно цинично!
Лена Мисько
они же пояснили, претензии отсутствуют из-за того, что Ришарлисон принял участие в Олимпиаде-2020. если бы вы своих не отпустили, то тоже бы ничего не было но... отпустили, а потом отозвали, тем самым подставив сборную Бразилии, они уже не успевали никого дозаявить * не доработала ваша юридическая служба... имхо
Массимо Палыч
Ибо, Зенит Малкома на Олимпиаду тоже отпускал. Он там даже золотой гол забил!
Массимо Палыч
При чём тут юридическая служба? То, что последуют санкции, было понятно сразу. Наши ждали, что РФС, УЕФА, ФИФА (со всеми был прямой контакт) решат вопрос с властями Англии, или будет принято решение о переносе игры на нейтральное поле. Отозвали футболистов в последний момент. Барриоса не отпустили из сборной, и что? Он тоже пролетает и мимо Ахмата, и мимо Челси. Я считаю, что Зенит абсолютно правильно действовал, защищал (пытался) свои интересы. И поднял вопрос, который так или иначе перед всеми встаёт во всей красе. И не удастся федерациям отсидеться в окопе, выписывая формальные наказания.
Лена Мисько
у Эвертона получилось, значит их "администратор" просчитал ситуацию ну вот мне так кажется, что проще и честнее было бы вовсе не отпускать, чем отзывать
Максим Комаров
Что за критерий «проще и честнее»? Вызвали - отпустили. Клаудиньо не имели права не отпускать! Ришарлисона, кстати, тоже. Где и что тут «честнее»?
Лена Мисько
честнее, на мой взгляд, потому что тогда у сборной Бразилии было бы время на вызов других игроков, Кузнецов же писал, почему был вызван Халк... значит многие не отпустили, или отпустили тех, без кого могут обойтись, у Ливерпуля 8 таких и они что-то не ругаются с УЕФА
Максим Комаров
Если честно, меня не волнуют проблемы сборной Бразилии. Клуб платит футболистам зарплаты и рассчитывает на отдачу. А они просто не имеют возможности исполнять контракт. Это - честно/не честно/честнее? Зачем искать какие-то оттенки изначально несправедливой ситуации
Лена Мисько
в этом вы единодушны сборной Бразилии нет дела до проблем ФК "Зенит" а теперь хорошо бы узнать мнение самих футболистов - пойдут они на конфликт со своей сборной?, потенциально закрывающий им туда дорогу...
Максим Комаров
Футболисты ситуацию прокомментировали. По крайней мере, Малком
Лена Мисько
Я читала, кроме слов о том, что у них действующие контракты и они расстроены что не смогут помочь клубу, там ничего нет… а я про другое! Если Зенит начнёт воевать, как ты пишешь, перекроет спонсорский поток денег, в результате чего этих игроков отлучат от сборной - им ЭТО надо?, уверена, что их дела своей сборной волнуют, в этом они с тобой не согласятся … имхо опять же
Максим Комаров
Я не думаю, что федерация Бразилии будет воевать и отлучать. Такое только в Украине происходит, к сожалению. В отличие от Барриоса, которого сборная не отпустила, Тите не стал чинить футболистам препятствий. В принципе, и они могли не отпустить ребят. Ситуация идиотская, на самом деле. А Газпром обязан высказать свои претензии только УЕФА.
Лена Мисько
Вчера в Карпине больше всего впечатлило его настроение. Новый тренер сборной просто светился, было видно, что он очень доволен тем, как все сейчас идёт в его жизни. Ссылка на интервью с ним: https://www.youtube.com/watch?v=yt0z0J7qjCU
Лена Мисько
Хабиров: крупное республиканское предприятие согласилось стать спонсором «Уфы» Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров в ходе ежегодной прямой линии ответил на вопрос вратаря «Уфы» Александра Беленова о финансировании футбольного клуба. По словам Хабирова, спонсор найден, но нужно немного подождать. «Мы провели переговоры с одним очень крупным республиканским предприятием, которое пока не буду называть. Это заняло определённое время, но мы получили согласие на финансирование. У вас будет базовый спонсор. Этот вопрос мы обсудили в том числе и в Правительстве России. Мы находимся в постоянном взаимодействии с этой компанией, но прошу вас немного подождать до завершения всех необходимых процедур. Если это займёт больше времени, чем планируем, то тогда мы примем какие-то паллиативные меры, чтобы вы работали и тренировались. Не я начинал путь «Уфы» в премьер-лигу и не имею права останавливать это движение. Поэтому сделаю всё возможное, чтобы вы играли. А от вас мы ждем только побед», — сказал Хабиров. Напомню, что глава Республики Башкортостан Радий Хабиров еще в середине августа заявлял, что решил вопрос финансирования клуба. Максим Фридман и Ваня Карпов называли «Газпром нефтехим Салават» в числе компаний, которые готовы дать денег «Уфе». «СЭ» писал про «Башнефть». Но денег у команды на данный момент нет. @pressbox
Лена Мисько
«Правильно. При таком составе «Зенита» потеря 1-2 игроков ничего не значит» 🏆 Бывший тренер «Зенита» согласен с решением ФИФА по Малкому и Клаудиньо Уже догадались кто это? (https://www.sports.ru/football/1101010577-petrzhela-o-reshenii-fifa-po-malkomu-i-klaudino-pravilno-pri-takom-sos.html?utm_source=telegram&utm_medium=zen&utm_campaign=2021-09-09)
Лена Мисько
в комментариях - огонь
Максим Комаров
Представляю, какой визг поднимет английская пресса, если для каких-то футболистов, участвующих в еврокубках, будет закрыт въезд в ту или иную страну! Я жажду мщения. Надо, чтобы Роспотребнадзор продумал и конкретно обосновал причины, по которым спортсменам, выступающим в Англии, будет максимально сложно въехать в РФ. Не признать их вакцину, назвать Англию «Красной зоной», что-то ещё. И преподнести этот сюрприз в канун финала Лиги Чемпионов, где наверняка окажется клуб из АПЛ.
Лена Мисько
то есть пустить Челси всем составом на ваш матч в Питере, а в финале, который тоже пройдет у вас в городе, команду из АПЛ помучить? нет уж... давай начинать прямо сейчас, я "ЗА", пусть Лестер к нам тоже в урезанном составе приезжает )))
Максим Комаров
Я ни одной ситуации не помню, когда Россия чинила бы препятствия гостям. Или как-то пыталась использовать ситуацию. С пандемией, например. Кроме допинга, конечно. Но это не совсем то. И дальше надо так же. Пусть приезжают и играют сильнейшими составами, Бог им судья! Челси на 99,9% переиграл бы Зенит со всеми выбывшими в составе, это очевидно. А теперь, когда (и если) они победят, то пусть гордятся этой кабинетной Победой forever. А я пожелаю нашим парням дать им по щам. Как раз, у нас на сегодня из 19 человек в заявке на Лигу Чемпионов в строю находится ровно 14 футболистов. Из которых 4 вратаря.
Лена Мисько
ситуация патовая, я не спорю... и злость твою понимаю... но Челси-то тут при чем?, почему их (предполагаемую, пока) победу ты называешь кабинетной?
Максим Комаров
Челси не при чём. Это, конечно, эмоции. Скажем так, некоторое преимущество до игры они уже получили. Хоть и не нуждались в нём.
Лена Мисько
❗️Чемпионат Турции ничем не слабее, а в каких-то аспектах сильнее РПЛ. Шапи покажет свои самые сильные качества и попадет в сборную России — агент игрока Оганян (Матч ТВ)
Лена Мисько
«Уфе» не хватило денег чтобы арендовать Данченко Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что клуб имел все шансы вернуть Олега Денченко, но не получилось забрать игрока из АЕКа из-за финансовых проблем. «В тех условиях, которые у нас есть, что можем позволить себе по зарплатам, мы сработали, надеюсь, хорошо. Надеюсь, что нам удастся показать хороший футбол. Хотелось бы лучше, будь у нас другой уровень зарплат и возможностей, но мы не могли себе этого позволить. В конце по Данченко мы разговаривали, до последних минут. Договорились о бесплатной аренде. Но и то, даже ту его небольшую зарплату не смогли потянуть. Рисковать никто не хотел», – сказал Газизов. В «Уфе» по прежнему идёт движение по поиску спонсоров для команды, вот только может оказаться, что момент упущен. Команда до зимы уже сформирована и даже если появятся какие-то деньги, до весеннего цикла чемпионата усилить состав будет уже нереально. https://sport.business-gazeta.ru/article/267809
Лена Мисько
мелочь, а приятно Газизов гад, и я буду радоваться каждому его провалу!
Ruslan Zakirov
По матчу сборной Дюкова против сборной Мальты очень понравилась работа комментаторов. Лично мое мнение - гораздо менее ангажированное и прогнутое чем на Матч-ТВ.
Лена Мисько
что там могло понравится?, в сон вгоняло
Ruslan Zakirov
А бредятину всякую наверное веселее слушать? Про суперклуб, про неправильное судейство футбольных судей Европы (не соответствуют правилам игры в дюковбол) и пр.
Лена Мисько
что сразу крайности? но эмоции у комментатора матча должны быть... а здесь сделал потише и как... шорох опавшей листвы
Лена Мисько
Меценаты из клуба при этом продолжат спонсировать игру Резиуана за другой клуб. Потрясающее благородство и благотворительность
Лена Мисько
Агент Сутормина: «Лешей интересовалось «Динамо», но Семак не отпустил. Про ЦСКА мне ничего неизвестно» Александр Клюев, агент хавбека «Зенита» Алексея Сутормина, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны ЦСКА. «Про ЦСКА мне ничего неизвестно. Не знаю, кто кому что предлагал. Знаю только, что Лешей интересовалось «Динамо». Но Сергей Богданович его не отпустил. Это известно нам и игроку. Какие еще были варианты – мы не знаем», – сказал Клюев.
Лена Мисько
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано смог вылететь из Гвинеи и в настоящее время ожидает своего рейса в Москву в Стамбуле. Об этом сообщает клуб.
кузнецов владимир
Закончился перерыв на сборные, завершился очередной раунд отбора к ЧМ-2022. И для стран бывшего СССР он закончился не очень удачно. Расклад по местам. Европа Последние места в группах: Азербайджан. Эстония. Грузия. Литва. Казахстан. Молдавия. Предпоследние места: Латвия. Белоруссия (играет в одной группе с Эстонией). Вторые места: Россия. Украина (играет в одной группе с Казахстаном). Армения. Азия Еще четыре страны бывшего СССР пытались проходить отбор на ЧМ в Азии. Ни одна из них в финальный раунд отбора пробиться не смогла: Киргизия. Таджикистан. Туркменистан. Узбекистан.
кузнецов владимир
из всего этого по настоящему удивляет только неудача Узбекистана. так рано отборочные игры узбеки еще не заканчивали.
кузнецов владимир
Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова победила в финале «Бриллиантовой лиги» с лучшим результатом сезона – 5,01 м. Это личный рекорд спортсменки и рекорд соревнований серии. Действующим мировым рекордсменом является россиянка Елена Исинибаева – с результатом 5,06 м, установленным в 2009 году. Также на счету Исинбаевой успешные прыжки на 5,03 м, 5,04 м и 5,05 м. В текущем сезоне Сидорова завоевала серебро на Олимпийских играх в Токио. Никто из женщин кроме Сидоровой и Исинбаевой не прыгал выше 5 метров. У американки Сэнди Моррис есть прыжок на 5,00.
Лена Мисько
Исинибаева недосягаемая... получается
кузнецов владимир
5 сантиметров осталось. скоро кто нибудь прыгнет
Лена Мисько
так 12 лет держится рекорд, лет через 5 рухнет?
кузнецов владимир
ну и что что 12 лет. у Бубки рекорд 21 год держался, но побили ведь, и уже не раз. появиться какой-нибудь феномен вроде Дюплантиса только в юбке и будет бить рекорды раз в год.
Лена Мисько
хорошо ... подождем феномена в юбке
Лена Мисько
[ФУТБОЛЬНЫЙ БИГИ] КУЗЬМИЧЕВ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ В «СПАРТАКЕ» Пресс-секретарь «Спартака» Дмитрий Зеленов: «Владимир Кузьмичев приступил к работе в «Спартаке». Известный российский менеджер будет курировать систему подготовки молодых футболистов - «Спартак 2», молодежка, академия. Болельщикам Кузьмичев известен болельщикам по многолетней работе в «Локомотиве». Главный тренер «Спартака» Руй Витория воспринял новость позитивно. Он уже познакомился с Кузьмичевым и переговорил с ним».
Лена Мисько
🔴⚪️ Приход Владимира Кузьмичева в «Спартак» — большой плюс для клуба. Человек умеет находить молодежь, развивать ее, имеет связи и умеет договариваться, чтобы эта самая молодежь оставалась в клубе и вырастала в качественных футболистов. Академия, молодежная команда, «Спартак-2» — зона ответственности Кузьмичева, о которой клуб объявил официально. Думаю, что это далеко не все, и мнение Кузьмичева по российским трансферам будет далеко не последним в «Спартаке». Кузьмичев покинул «Локомотив» в декабре 2020 года после смены руководства. А ведь Ральфу Рангнику такой человек явно бы не помешал. При Кузьмичеве, например, росли братья Миранчуки, Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов, Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский, Максим Мухин. Поздравляю «Спартак» с приходом классного специалиста. @pressbox
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [09.09.21 11:16] *** Анализ составов команд-участниц Лиги чемпионов. Даже без учета отсутствия трех легионеров на матче с Челси у Зенита положение хуже других. В заявке Зенита наименьшее количество игроков. Не случайно Семак уже жаловался на текущий подбор футболистов. Кроме того, в составе Зенита меньше всего легионеров. По количеству игроков сборных у Зенита тоже нет явного преимущества (меньше – только у Мальме, Янг Бойз и Брюгге). С точки зрения подбора игроков Зениту не стоит ожидать больших достижений в еврокубках. И глупо продолжать утверждать, будто: 1. Зенит может купить любого игрока 2. С составом Зенита можно выходить в плей-офф ЛЧ Все это не так. Хотя в РПЛ, понятно, состав Зенита сильнее остальных на две-три головы. * использованы данные transfermarkt.de
Лена Мисько
Лена Мисько
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [09.09.21 14:56] *** Подсчитал, кто претендует исходя из этих показателей на выход в плей-офф ЛЧ. Потом будем сравнивать. Любопытно, что тут есть одна громкая сенсация — как я ни подкручивал формулу подсчетов, но Динамо Киев все равно оказывается выше Баварии. Звучит абсурдно, но это же всего лишь теория. В декабре увидим, насколько она имеет право на жизнь. Хотя потенциально у киевского Динамо наилучшие шансы на попадание в плей-офф ЛЧ за много-много лет. Состав с точки зрения опыта действительно неплохой, а в Баварии, наоборот, много игроков, которые еще никак себя не зарекомендовали. Прогноз. В плей-офф ЛЧ выйдут: Барселона МЮ Интер Челси Атлетико МС Ювентус Динамо Киев ПСЖ Ливерпуль Аякс Севилья Аталанта Реал М Боруссия Д Лилль Проверим-проверим.
Максим Комаров
Не знаю, что делают в ПСЖ 36 футболистов, или 34 в Динамо (Киев). Да, в Зените при Луческу их было не меньше, вспомнил. Для России это много: 30 матчей чемпионата, несколько кубковых, еврокубки… не набирается должной нагрузки. И бестолковая формула лимита, конечно. 8 добротных мастеров есть, они и будут играть. Если, конечно, не покупать легионеров под «больницу», как в Казани, или в ротацию к паспортам (Кауфрие/Рассказов).
Лена Мисько
В РПЛ опять снижают посещаемость Мы все думали, что после 20к на хорватах и 15к на Мальте адекватная максимальная посещаемость вернется и на клубном уровне, но что-то пошло не так. инсайдеры сообщили, что в ЦСКА пришло письмо от Роспотреба о том, что максимальная посещаемость на их стадио снижена до 1к зрителей. Получается, дерби со «Спартаком» в зоне риска? «Локо» и «Спартаку» на ближайшие туры РПЛ и Лиги Европы разрешили пустить по 3к болельщиков. Надеюсь, хотя бы эта цифра не снизится. Получается, что за последние две недели РПЛ и лично Прядкин не сделали ничего. По информации, не было ни одного письма в РПН или хотя бы консультаций с РФС. Прядкин даже не задался вопросом, как получилось выбить увеличение посещаемости на матчах сборки. Понимаю, у него есть гораздо более важные дела: устроить возню по реформе или почилить в ложах на матчах. Прядкин вообще не в теме. Тупо спихивает все на местные Роспотребы. Ничего нового.
Лена Мисько
Прядкин уже много лет работает почетным президентом РПЛ. Почему нельзя легализовать его на этой должности? Положить ему пенсию, давать билеты на матчи и все такое. РПЛ нужен сильный босс ...
Лена Мисько
Ненависть до мурашек, если честно. Нечасто такое бывает.
Лена Мисько
⚡️ Правление РПЛ приняло решение о проведении конкурса на реализацию медиаправ 9 сентября состоялось заседание Правления АФК РПЛ. Участники выслушали доклад рабочей группы по реализации медиаправ и рассмотрели предложение действующего основного вещателя, который воспользовался преимущественным правом и подал заявку для приобретения прав на освещение матчей РПЛ в сезонах 2022/23 – 2025/26. Абсолютным большинством голосов члены Правления приняли решение о проведении конкурса на реализацию прав для соблюдения принципов открытости выбора вещателя. Правление постановило провести тендер в срок до 11 октября.
Лена Мисько
Сегодня случилось историческое событие (точнее, пока не случилось, но первый шаг к этому сделан): РПЛ не продлила автоматически контракт с основным вещателем чемпионата, решив провести тендер на покупку телеправ. В таком случае питерский "15 миллионов болельщиков" Зенит рискует лишиться ежедневного восхваления себя на федеральном канале. Даже интересно будет посмотреть, как станут отмазывать проект Газпрома после провалов на платформах Сбербанка, к примеру, не говоря уже о более мелких игроках рынка. Вот Костя Алексеев сообщает, что единственным проголосовавшим за автопролонгацию договора с ГПМ был самобытный клуб с берегов Невы. Вообще, резон оставаться на Матч ТВ есть: структура имеет все необходимые мощности для обеспечения трансляций, да еще и ВАР обслуживает. Но не потому ли я вот уже почти два года жду нормального повтора гола Дзюбы, чтобы понять, фолил он против Кутепова или нет в декабре 2019-го? Не уверен, что наши клубы наконец-то поняли, что обладают важным и дорогим активом - правами на трансляции своих зачастую очень унылых матчей. Думаю, не обошлось тут без политической воли. Вот бы и в чемпионате страны устранить монополию Газпрома, обеспечив конкуренцию. Глядишь, устремились бы за Венгрией и Албанией! @booboobooh
Лена Мисько
Дай ударитЬ, [09.09.21 19:49] Абсолютно не верим, что РПЛ уйдет куда-либо с «Матч ТВ», хоть через тендер, хоть через подбрасывание монетки. Если что-то подобное и случится, то позвонят и вернут. Не питаем особых иллюзий. Конечно, есть маленькая надежда и большая мечта, что вдруг кто-то другой, нам абсолютно неважно кто именно, но заберет себе РПЛ, тогда это будет серьезная потеря для «Матч ТВ». Возможно, что Ольга Бузова и Алана Мамаева дадут космические рейтинги, но канал будет явно не про футбол. Также понимаем, что кто бы не пришел на смену «Матч ТВ» это точно не означает, что сразу станет кардинально другой уровень трансляций и комментаторов. Неизвестно, что лучше: истошные крики, прославляющие «Зенит», от Константина и Жоры-Юрия на матчах внутреннего первенства, или умиротворяющие освещение событий на поле от почитателя таланта Заремы и Кокорина колумниста Ильи Казакова, как это было на матче со Сборной Мальты. При этом мы ещё не говорим о технической стороне вопроса, а с некоторыми матчами Сборной России были проблемы, и их нельзя было посмотреть в интернете. Мы считаем, что российский футбол должен быть общедоступен, а нынешний его уровень не дает никакого морального права брать ещё с телезрителей за просмотр деньги, некоторые клубы РПЛ должны сами доплачивать, чтобы их смотрели, а нынешние комментаторы (не все), чтобы их слушали. @daiudarit
Лена Мисько
Мое имхо: ОККО со Стартом дожмут до того, что Матч заплатит 10 миллиардов за все права... и торги на этом закончатся
Лена Мисько
Конфликт между Аргентиной и Бразилией выходит на новый уровень. Хитроумные хакеры взломали сайт ANVISA (аналог министерства здравоохранения в Бразилии). Надпись: "Мы не проходили карантин для просмотра ваших серверов, нас тоже выгонят?" Остроумненько.
Лена Мисько
Фалькао не приехал, [09.09.21 20:44] У многих утро сегодня началось с интервью Кокорина клубным медиа «Фиорентины». Есть там, в частности, такой пассаж: «В России меня тяготила известность. Когда ты совершаешь маленькую ошибку, все только об этом и говорят. Это было большой проблемой. Футболисты должны думать дважды, прежде чем совершить какой-то поступок. Будучи знаменитым, ты должен отдавать себе отчет в том, что делаешь». Невероятно символичные слова от игрока «фиалок», где в свое время зажигали Адриан Муту и Франческо Флаки. О том, что Ческо играл во Флоренции, уже почти забыли, потому что по-настоящему популярным он стал в Генуе, в «Сампдории». Удивительно, но на днях 46-летний Флаки внезапно напомнил о себе, заявив о возвращении в футбол спустя 12 лет после отлучения из-за наркотиков. В начале 2007 года в крови тогда 32-летнего нападающего «Сампы» нашли следы кокаина. К тому моменту Флаки забил за генуэзцев больше 100 голов и носил капитанскую повязку. А еще должен был получить вызов в сборную Италии, за которую к тому моменту еще не играл. Кокаин уничтожил его карьеру. Двухлетний дисквал, депрессия и возвращение на поле в Серии Б. «Эмполи» и «Брешия» могли стать шагом перед возвращением на элитный уровень. В Серии А можно быть полезным долго, но... Кокаин уничтожил его карьеру. Снова. В 2010-м, пойманный на употреблении повторно, Флаки был дисквалифицирован на 12 (!) лет. Его отстранили от профессиональной футбольной деятельности, так что пришлось учиться жить по-новому. «После такого позора думаешь обо всем. О карьере, выброшенной в мусорное ведро, имидже, боли, которую ты причинил своей семье. Сначала от просмотра футбола меня тошнило, но потом я засучил рукава и снова медленно двинулся дальше. Я открыл два ресторана во Флоренции и тратил время только на них. Я не жертва – я совершил ошибку и не хочу, чтобы другие пошли по тому же пути». Спустя время Флаки вернулся к игре на любительском уровне, к персональным тренировкам детей и помощи команде «Синья 1914», которая играет на пятом уровне итальянского футбола. От ее президента Флаки и получил предложение вернуться на поле. «Он начал меня провоцировать, мол, я больше не могу играть, я слишком старый. Я не выходил на нормальное футбольное поле в течение 12 лет, но я человек футбола, и я живу ради эмоций, которых мне так не хватало. Сейчас я тренируюсь, и ощущения похожи на те, которые я испытывал, будучи игроком. Воздействие и давление другие, но некоторые футбольные вещи, вроде быта в раздевалке, одинаковы на всех уровнях». Дисквалификация Флаки истекает в январе 2022 года, и «Синья 1914» ждет его, как и он ждет этого, пусть даже символического выхода на поле. «Все мы совершаем ошибки. Но я знаю, что, оступившись, человек может снова встать на ноги. Жизнь непредсказуема. Но я хочу довести дело до конца и доказать, что мне есть место в футболе». Удачи, Ческо! https://www.bbc.com/sport/football/58478778
Лена Мисько
❗️Сайманов: все клубы РПЛ выступили за отмену лимита на легионеров Все клубы РПЛ так или иначе поддерживают отмену лимита на легионеров. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов, «Все 16 клубов за отмену лимита, но с какими-то временными промежутками. Потому что многие на основе действующего лимита делали свои стратегии развития, подписаны контракты с легионерами, поэтому переходить на полную отмену сложно. Они говорят - давайте сделаем какой-то переходной вариант. По-моему, когда мы голосовали, половина клубов проголосовала за полную отмену лимита, а другая половина - за отмену, но при определенном временном промежутке», — сказал Сайманов. Окончательное решение как по лимиту, так и по схеме проведения чемпионата России должно быть принято в октябре. @pressbox
Лена Мисько
❗️Роспотребнадзор против РПЛ В Ленинградской районный суд Калиниграда поступило дело об административном правонарушении со стороны РПЛ. Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области в отношении РПЛ был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). Все из-за матча за Суперкубок России, который прошел в Калиниграде 17 июля. Его посетили 13 653 зрителя. В рамках административного расследования было установлено, что зрители на трибунах находились без масок, социальная дистанция не соблюдалась, на трибунал имело место массовое скопление болельщиков, а «в проходах между рядами выступали девушки из команды чирлидинга, что является нарушением обязательных требований санитарного законодательства, направленных на разрыв передачи коронавирусной инфекции». По данной статье предусмотрена ответственность для юридических лиц, в виде административного штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. Судебное заседание состоится 13 сентября. @pressbox
Максим Комаров
Три футболиста «Лиона», — представители сборной Бразилии Бруно Гимарайнш, Лукас Пакета и Тино Кадевере из Зимбабве, могут быть не допущены к выездному матчу первого тура групповой стадии Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». Об этом информирует Get French Football News со ссылкой на L’Equipe. Как отмечает источник, дело в том, что все три футболиста накануне вернулись из расположения своих национальных сборных, которые, в свою очередь, входят в «красный список» в Шотландии, то есть игрокам будет необходимо пройти 10-дневный карантин перед матчем, что в реалиях нынешнего плотного расписания клубов практически исключено. Несмотря на то, что правительство Шотландии уже указало, что вышеупомянутым трём игрокам «Лиона» будет отказано во въезде в страну для их поездки в Глазго в середине недели, поскольку власти Великобритании считают Бразилию и Зимбабве странами красного списка с точки зрения риска распространения Covid-19, клуб обратился к УЕФА, чтобы найти решение, и ответ от руководящего органа европейского футбола ожидается в ближайшие часы. «Лион» планирует прибыть в Шотландию чартерным рейсом и остановится в отеле, зарезервированном исключительно клубом, поскольку надеются получить исключение
Максим Комаров
))))))))))) это очень смешная новость! Особенно, про ожидаемый в ближайшие часы ответ УЕФА.

Картина дня

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