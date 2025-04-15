Предложение квартир в аренду в России достигло рекорда с 2022 года

При этом аренда продолжила дешеветь. На рынок аренды продолжают выходить квартиры, купленные в инвестиционных целях, а в структуре предложения резко выросла доля однушек и студий Предложение квартир в аренду в России выросло до максимума с середины 2022 года.
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