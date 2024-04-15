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75-летний юбилей Аллы Пугачевой обернулся настоящей катастрофой

75-летний юбилей Аллы Пугачевой обернулся настоящей катастрофой

Известная певица в одиночку справляется с трудностями.Алла Пугачева, которой 15 апреля исполняется 75 лет, осталась одна и брошена всеми.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Ей все не угомонится, все пиарится, только все меняется, а она не замечает,что никому ненужна!
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13 час.
Grandad
Не &quot;Я плАчу&quot;, а &quot;Я плачУ&quot; должно быть в тексте. И чередоваться, чтобы было понятно, что это плата за свои поступки.
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12 час.
СЗ
Светлана Зуева
Представила,как она будет куковать🤣🤣🤣 ку-ку-ку-ку....
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6 час.

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