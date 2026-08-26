Въезд в Россию после депорта: есть ли шанс? Юрист Вадим Коженов отвечает

Кому больше не нужно подавать уведомление по патенту с 1 января? Что такое реестр контролируемых лиц и как из него выйти? Реально ли снять запрет на въезд в Россию в 2026 году? И как сегодня работает квота на РВП? Юрист Вадим Коженов ответил на вопросы российских соотечественников в ЕС.
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