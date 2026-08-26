Въезд в Россию после депорта: есть ли шанс? Юрист Вадим Коженов отвечает

Кому боль­ше не нуж­но пода­вать уве­дом­ле­ние по патен­ту с 1 янва­ря? Что такое реестр кон­тро­ли­ру­е­мых лиц и как из него вый­ти? Реаль­но ли снять запрет на въезд в Рос­сию в 2026 году? И как сего­дня рабо­та­ет кво­та на РВП? Юрист Вадим Коже­нов отве­тил на вопро­сы рос­сий­ских сооте­че­ствен­ни­ков в ЕС.