Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств нападения на инспектора по транспортной безопасности в подмосковной электричке

Вечером 20 апреля 2024 пассажир электропоезда сообщением Москва – Раменское, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта, переросшего в драку, с ранее ему незнакомым инспектором по транспортной безопасности нанес последнему канцелярским ножом удар в область головы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии