Главе ведомства будет представлен доклад о расследовании обстоятельств нападения на инспектора по транспортной безопасности в подмосковной электричке

Вечером 20 апреля 2024 пассажир электропоезда сообщением Москва – Раменское, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта, переросшего в драку, с ранее ему незнакомым инспектором по транспортной безопасности нанес последнему канцелярским ножом удар в область головы.