В Севастополе СК заведет дело после обрушения дома из-за взрыва газа

Руководитель ГСУ СК РФ по Крыму и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил завести уголовное дело в связи с обрушением части жилого дома в Севастополе в результате взрыва баллона с газом в одной из квартир.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии