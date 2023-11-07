Сто лет назад власть в стране, фактически распавшейся на ,более чем 40 квазигосударств, не признающих власть Петрограда, из-за абсолютной политической слабости революционеров-февралистов от кадетов и октябристов до меньшевиков и правых эсеров, решительно взяли большевики.
Поздравляю Вас со 116-летием спасительной для России и человечества Великой Октябрьской Революции!
Комментарии
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вага карлито
Более того за короткий срок вывела Россию к рубежам когда пришлось от оголтелой Европы зараженной фашизмом защищать Родину! И после того как половину страны разрушили европейские варвары мы поднялись за какие то 15 лет к полету в космос! Но нас в покое не оставили и успели с помощью недругов превратить нашу "элиту" в приспособленцев очарованных магазинами европейскими! Посмотрим как поход в капитализм нас всех осчастливит!))
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2 д.
Сергей Бодягин
Лет на 10 вперед забежали.
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1 д.
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