Поздравляю Вас со 116-летием спасительной для России и человечества Великой Октябрьской Революции!

вага карлито

Более того за короткий срок вывела Россию к рубежам когда пришлось от оголтелой Европы зараженной фашизмом защищать Родину! И после того как половину страны разрушили европейские варвары мы поднялись за какие то 15 лет к полету в космос! Но нас в покое не оставили и успели с помощью недругов превратить нашу "элиту" в приспособленцев очарованных магазинами европейскими! Посмотрим как поход в капитализм нас всех осчастливит!))