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Поздравляю Вас со 116-летием спасительной для России и человечества Великой Октябрьской Революции!

Поздравляю Вас со 116-летием спасительной для России и человечества Великой Октябрьской Революции!

Сто лет назад власть в стране, фактически распавшейся на ,более чем 40 квазигосударств, не признающих власть Петрограда, из-за абсолютной политической слабости революционеров-февралистов от кадетов и октябристов до меньшевиков и правых эсеров, решительно взяли большевики.

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Комментарии
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вага карлито
Более того за короткий срок вывела Россию к рубежам  когда пришлось от оголтелой Европы зараженной фашизмом защищать Родину! И после того как  половину страны разрушили европейские варвары мы  поднялись за  какие то 15 лет к полету в космос! Но нас в покое не оставили и  успели с помощью недругов превратить нашу &quot;элиту&quot; в приспособленцев  очарованных магазинами европейскими! Посмотрим как поход в капитализм  нас всех осчастливит!))
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2 д.
Сергей Бодягин
Лет на 10 вперед забежали.
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1 д.

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