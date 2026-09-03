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Публицистическую программу ГТРК «Таврида» признали лучшей на Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии — 2026»

Публицистическую программу ГТРК «Таврида» признали лучшей на Всероссийском фестивале национального вещания «Голос Евразии — 2026»

Ваш браузер не поддерживает видео. Церемония награждения прошла в Дагестане. Она объединила журналистов из разных регионов России, а также из зарубежных стран.

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