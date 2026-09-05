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Военное обозрение

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Зеленский атаками на WB и Ozon открыл ящик Пандоры: «война складов» между Россией и Украиной набирает обороты

Зеленский атаками на WB и Ozon открыл ящик Пандоры: «война складов» между Россией и Украиной набирает обороты

О причинах и последствиях «войны складов». Сможет ли воздушная кампания против Киева добиться политических целей и заставить Зеленского пойти на переговоры на условиях России?.

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