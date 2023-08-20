Военное обозрение

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Пресса США: В Пентагоне ждут зимнего затишья в боевых действиях, чтобы восполнить запасы вооружений Украины

Пресса США: В Пентагоне ждут зимнего затишья в боевых действиях, чтобы восполнить запасы вооружений Украины

Пентагон не в силах удовлетворить все потребности ВСУ в вооружениях при ведении интенсивных боевых действий, в США надеются на зимние поставки Украине.

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Комментарии
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АС
Андрей Сим
Значит до зимы нужно максимально продвинуться, по возможности нанося максимальный урон инфраструктуре, живой силе и пунктам управления врага.
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12 час.

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