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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кирилл Бельский: «Уверен в победе «Реала» над «Баварией». Руки чешутся зарядить на гол Рюдгера»

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» Первая игра завершилась со счетом 2:2.

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