Благодаря помощи репродуктологов в Татарстане рождаются 500 детей ежегодно

Благодаря помощи репродуктологов в Татарстане рождаются более 500 детей ежегодно. Об этом рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РТ, замгендиректора АО «АВА-Казань», заслуженный врач РТ Фирая Сабирова во время телемарафона «С Новым годом, семья!».
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