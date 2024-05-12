Дачникам объяснили, как избежать штрафа за выращивание картофеля

Картофель — одна из первых культур, которые дачники высаживают на своем участке или в огороде. Недавно появились сведения, что выращивание этого корнеплода на личном участке могут запретить, а нарушителей будут штрафовать, передает портал «ПроГород».
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