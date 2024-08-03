США и ЕС угрозами пытаются заставить Мадуро покинуть свой пост

Совместное заявление с требованием покинуть свой пост президенту Венесуэлы Николасу Мадуро опубликовали законодатели из США и Европейского союза (ЕС), сообщается 2 августа на официальном сайте конгресса США.
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