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Царьград

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Рыболовы раскрыли способы успешной ловли окуня в сентябре

Рыболовы раскрыли способы успешной ловли окуня в сентябре

В сентябре окунь меняет поведение из-за охлаждения воды, уходя на глубину или образуя стаи. Наблюдайте за признаками его присутствия и не бойтесь пробовать новые приманки — эксперименты могут оказаться успешными.

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