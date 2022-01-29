США идут в широкомасштабное наступление в информационной войне против России, Москва пока отступает?

Цель всех заявлений, звучащих в Вашингтоне, Киеве или Брюсселе о том, что Россия вот-вот нападёт на Украину и раздавит её - одна: подготовить мировую общественность к экономическим санкциям, которые Штаты и их союзники собирается ввести против Москвы, более того идёт подготовка и к широкомасштабным военным действиям, которые начнутся немедленно, как только Запад окончательно поймёт, что Россия побоится применять ядерное оружие или, вообще, воевать против США в купе с другими странами НАТО и государствами партнёрами.