Аргументы недели

97 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАЛЕРИЙ ХОХЛОВ
    А кто его экспертом назначил? Раскрутили по тв,стал крутым экспертом? Ничего интересного от его не слышал,одно пизд.....Военспец Коротчен...
  • кузнецов владимир
    про него столько же статей как про Рашкина напишут, или сразу замнут?В Тюмени полицейс...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Поди, порой, отличи человека от животного.В Тюмени полицейс...

США идут в широкомасштабное наступление в информационной войне против России, Москва пока отступает?

США идут в широкомасштабное наступление в информационной войне против России, Москва пока отступает?

Цель всех заявлений, звучащих в Вашингтоне, Киеве или Брюсселе о том, что Россия вот-вот нападёт на Украину и раздавит её - одна: подготовить мировую общественность к экономическим санкциям, которые Штаты и их союзники собирается ввести против Москвы, более того идёт подготовка и к широкомасштабным военным действиям, которые начнутся немедленно, как только Запад окончательно поймёт, что Россия побоится применять ядерное оружие или, вообще, воевать против США в купе с другими странами НАТО и государствами партнёрами.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх