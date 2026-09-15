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Аргументы и Факты

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Памфилова: выборы будут проходить в условиях беззастенчивой киберагрессии

Памфилова: выборы будут проходить в условиях беззастенчивой киберагрессии

Сентябрьские выборы в России в этом году будут проходить в условиях беззастенчивой эскалации киберагрессии, заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

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