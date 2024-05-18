Владимир Филат: "Принятый Грузией закон об иноагентах приписывают России, но аналогичный закон есть и в США, и в других странах" 

Молдова нуждается в законе об иноагентах, сродни принятому в Грузии, но не обязательно копировать его название и называть упоминаемых в нем лиц иноагентами, но регламентировать их деятельность надо обязательно.
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