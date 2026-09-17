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Царьград

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Эксперт Орлова исключила единые пенсии для всех регионов России

Эксперт Орлова исключила единые пенсии для всех регионов России

Эксперт Наталья Орлова считает, что введение единой минимальной пенсии по старости в России маловероятно из-за экономических различий в регионах.

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