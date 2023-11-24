Эколог Шингаркин рассказал, какой вид новогодней елки экологичнее

В Рослесинфорге сообщили, что к Новому году в российских лесах спилят 60 тысяч елей, сосен и пихт. Максим Шингаркин, эколог, депутат Госдумы VI созыва и учредитель общественного экологического фонда «Гражданин», выразил мнение о последствиях такого действия для природы и возможности перехода на использование искусственных деревьев, — сообщает «Радио 1».
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