Эколог Шингаркин рассказал, какой вид новогодней елки экологичнее

В Рослесинфорге сообщили, что к Новому году в российских лесах спилят 60 тысяч елей, сосен и пихт. Максим Шингаркин, эколог, депутат Госдумы VI созыва и учредитель общественного экологического фонда «Гражданин», выразил мнение о последствиях такого действия для природы и возможности перехода на использование искусственных деревьев, — сообщает «Радио 1».