Подсчитано, как подорожал салат оливье за 10 лет

За десять лет приготовление салата оливье подорожало в два раза, пишет «Комсомольская правда». Если в 2014 году ингредиенты для одной порции салата суммарно стоили 65 рублей, то в 2024 году – уже 142 рубля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии