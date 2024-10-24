Цены на связь значительно вырастут, россияне активно переходят на кредитки. Обзор Банки.ру

Зампреду правительства Марату Хуснуллину пожаловались на банки за то, что они при выдаче льготной ипотеки выставляют заемщикам дополнительные условия, в том числе увеличивающие конечную переплату, сообщает «Коммерсант».
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