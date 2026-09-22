Бастрыкин потребовал доклад по делу о пожаре в Стерлитамаке

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств гибели людей в результате пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке в Башкирии, сообщает пресс-служба ведомства.
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