В ГИБДД разъяснили правила использования нешипованных шин зимой

ГИБДД разрешает использовать шины без шипов в зимний период. Такое разъяснение в Госавтоинспекции дали в ответ на запрос главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
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