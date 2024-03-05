Российский суд взыскал в доход государства активы олигарха-укронациста Бени Коломойского — недвижимость в Москве, 500 земельных участков в России на ₽6 млрд и стоимость долей в компаниях на ₽5,1 млрд.
5 миллиардов за Коломойского
Комментарии
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владимир рябченко
работал, работал чувак чесТно... и на тебе... Всё что нажито НЕПОСИЛЬНЫМ трудом... А куда Фемида раньше смотрела? Ах, да... у неё повязка на глазах
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3 час.
Caltar
А чего столько времени тянули,чего ждали?
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3 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Еврей-Беня этого выпрашивал, но почему он еще жив?
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2 час.
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