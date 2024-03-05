Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Демократия в действии. В бой идут одни старики. Не страна, а сумасшедший дом. И этот гегемон учит весь мир жить! А на...Трамп выигрывает ...
  • Сергей ЕВ
    Еврей-Беня этого выпрашивал, но почему он еще жив?5 миллиардов за К...
  • Регина Толстоброва
    Это капитализм. для них деньги не пахнут.Трамп выигрывает ...

5 миллиардов за Коломойского

5 миллиардов за Коломойского

Российский суд взыскал в доход государства активы олигарха-укронациста Бени Коломойского — недвижимость в Москве, 500 земельных участков в России на ₽6 млрд и стоимость долей в компаниях на ₽5,1 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
работал, работал чувак чесТно... и на тебе... Всё что нажито НЕПОСИЛЬНЫМ трудом... А куда Фемида раньше смотрела? Ах, да... у неё повязка на глазах
Ответить
3 час.
Caltar
А чего столько времени тянули,чего ждали?
Ответить
3 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Еврей-Беня этого выпрашивал, но почему он еще жив?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх