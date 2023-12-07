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Эксперты рассказали о составе бомбы-мультиварки из новосибирского военкомата

Эксперты рассказали о составе бомбы-мультиварки из новосибирского военкомата

Преступников разыскивают правоохранительные органы, им грозит ответственность по статье "Теракт".Стал известен состав вещества, которым была наполнена "мультиварка" найденная на окне военкомата на улице Дмитрия Шамшурина в Новосибирске.

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