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Поморье — главный герой сезона в суздальском центре народных промыслов

В Межрегиональном центре народных художественных промыслов в Суздале стартовала выставка, посвященная Архангельской областиВ Межрегиональном центре народных художественных промыслов в Суздале стартовала выставка, посвященная Архангельской области Экспозиция будет открыта для посетителей до конца сентября и познакомит гостей с уникальными работами мастеров Русского Севера.

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