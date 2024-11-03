Татаринов: ВС РФ ликвидировали десантника ВСУ Самутина за казни пленных солдат

Военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта» сообщил, что о жестоком наказании боевика Самутина из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ со стороны российских военных за его жестокое обращение с российскими пленниками.