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Татаринов: ВС РФ ликвидировали десантника ВСУ Самутина за казни пленных солдат

Татаринов: ВС РФ ликвидировали десантника ВСУ Самутина за казни пленных солдат

Военный корреспондент Руслан Татаринов в своем Telegram-канале «Шепот фронта» сообщил, что о жестоком наказании боевика Самутина из 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ со стороны российских военных за его жестокое обращение с российскими пленниками.

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