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Регионы России

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Samsung начала распространение One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США

Samsung начала распространение One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США

Новая версия интерфейса основана на операционной системе Android 17 и распространяется поэтапно. Среди ключевых изменений – обновлённая панель быстрых настроек с расширенными возможностями персонализации, усовершенствованное приложение Notes и новые функции режима DeX.

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