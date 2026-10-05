Samsung начала распространение One UI 9 для Galaxy Z Fold7 в США

Новая версия интерфейса основана на операционной системе Android 17 и распространяется поэтапно. Среди ключевых изменений – обновлённая панель быстрых настроек с расширенными возможностями персонализации, усовершенствованное приложение Notes и новые функции режима DeX.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым