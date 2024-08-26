Норвежец Якоб Ингебригтсен установил новый мировой рекорд в беге на 3000 метров, показав время 7 минут 17,55 секунды на этапе Бриллиантовой лиги в польском городе Силезия.
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