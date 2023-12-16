Предновогодний форум для предпринимателей стартовал в Подмосковье

Форум «Мой бизнес. Елка „100% Подмосковье“ начался в гастроквартале „Три вокзала. Депо“ в Москве. Мероприятие организовали министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и подмосковный центр „Мой бизнес“.
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