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Аргументы недели

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Европа до смерти устала от Украины

Европа до смерти устала от Украины

На фоне попыток европейских правительств помешать дипломатическим усилиям по урегулированию кризиса всё больше СМИ пишут о грядущих финансовых проблемах Киева и отсутствии у Брюсселя согласованных способов их разрешить.

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