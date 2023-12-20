© Сергей Фадеичев/ ТАСС Обозреватель газеты Джеральд Бейкер считает, что позиция президента России выглядит "неизмеримо сильнее, чем год назад" НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря.
WSJ: Путин стал геополитическим победителем года
Комментарии
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Александр Рожков
Ну ежели сам обозреватель газеты Джеральд Бейкер считает, что позиция президента России выглядит "неизмеримо сильнее, чем год назад", то конечно он и ни кто иной -геополитический победитель года!!!!
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