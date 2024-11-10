«Хезболлах» атаковала базу войск Израиля у границы с Ливаном

Пресс-служба действующей на ливанской территории организации «Хезболлах» проинформировала о том, что в ночь с субботы на воскресенье боевые отряды нанесли несколько ударов по военному объекту Вооружённых сил Израиля.
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